S&P 500-Wert General Mills-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in General Mills von vor 5 Jahren bedeutet

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit der General Mills-Aktie statt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 58.72 USD. Bei einem 1’000-USD-Investment vor 5 Jahren, besässe man nun 17.030 General Mills-Papiere. Die gehaltenen General Mills-Papiere wären am 15.09.2026 622.96 USD wert, da der Schlussstand 36.58 USD betrug. Damit hätte sich das Investment um 37.70 Prozent vermindert.

General Mills markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 19.47 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch