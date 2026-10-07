General Mills Aktie 933225 / US3703341046
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07.10.2026 16:02:27
S&P 500-Wert General Mills-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in General Mills von vor 3 Jahren bedeutet
Wer vor Jahren in General Mills eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.
Das General Mills-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 62.49 USD. Bei einem Investment von 1’000 USD in die General Mills-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 16.003 General Mills-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des General Mills-Papiers auf 32.18 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 514.96 USD wert. Das entspricht einem Schwund von 48.50 Prozent.
General Mills war somit zuletzt am Markt 16.88 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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