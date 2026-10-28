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|Lohnende General Mills-Investition?
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28.10.2026 16:02:23
S&P 500-Wert General Mills-Aktie: So viel Verlust hätte eine General Mills-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Vor Jahren in General Mills-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.
Heute vor 1 Jahr wurde das General Mills-Papier via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand das General Mills-Papier an diesem Tag bei 48.05 USD. Wer vor 1 Jahr 1’000 USD in die General Mills-Aktie investiert hat, hat nun 20.812 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 27.10.2026 gerechnet (33.47 USD), wäre das Investment nun 696.57 USD wert. Das entspricht einem Minus von 30.34 Prozent.
Zuletzt verbuchte General Mills einen Börsenwert von 17.92 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Geberit: Auf dem Sprung
Der Sanitärtechnikspezialist profitiert von der Erholung im europäischen Wohnungsbau. Jetzt gilt es für Geberit, diesen Eindruck mit den Zahlen für das dritte Quartal zu bestätigen.Weiterlesen!
Nachrichten zu General Mills Inc.
Analysen zu General Mills Inc.
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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General Mills am 28.10.2026
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