S&P 500-Wert General Mills-Aktie: So viel Verlust hätte eine General Mills-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Heute vor 1 Jahr wurde das General Mills-Papier via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand das General Mills-Papier an diesem Tag bei 48.05 USD. Wer vor 1 Jahr 1’000 USD in die General Mills-Aktie investiert hat, hat nun 20.812 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 27.10.2026 gerechnet (33.47 USD), wäre das Investment nun 696.57 USD wert. Das entspricht einem Minus von 30.34 Prozent.

Zuletzt verbuchte General Mills einen Börsenwert von 17.92 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch