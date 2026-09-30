General Mills Aktie 933225 / US3703341046
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30.09.2026 16:02:25
S&P 500-Wert General Mills-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in General Mills von vor einem Jahr eingebracht
Vor Jahren in General Mills eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NYSE Handel mit dem General Mills-Papier statt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 50.42 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 1.983 General Mills-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 29.09.2026 gerechnet (33.82 USD), wäre das Investment nun 67.08 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 32.92 Prozent abgenommen.
General Mills wurde jüngst mit einem Börsenwert von 17.98 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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