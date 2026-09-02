General Mills Aktie 933225 / US3703341046
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02.09.2026 16:02:31
S&P 500-Wert General Mills-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in General Mills von vor einem Jahr eingebracht
Vor Jahren General Mills-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.
General Mills-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 49.32 USD wert. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in das General Mills-Papier investiert hätte, befänden sich nun 202.758 Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 8’331.31 USD, da sich der Wert einer General Mills-Aktie am 01.09.2026 auf 41.09 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments -16.69 Prozent.
Zuletzt verbuchte General Mills einen Börsenwert von 22.08 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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