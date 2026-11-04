S&P 500-Wert General Mills-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in General Mills von vor 3 Jahren eingebracht

Vor 3 Jahren wurde das General Mills-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das General Mills-Papier letztlich bei 65.74 USD. Hätte ein Anleger 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die General Mills-Aktie investiert, befänden sich nun 152.114 General Mills-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 03.11.2026 auf 34.08 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 5’184.06 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 48.16 Prozent verkleinert.

Die Marktkapitalisierung von General Mills belief sich zuletzt auf 18.59 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch