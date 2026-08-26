General Mills Aktie 933225 / US3703341046
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26.08.2026 16:02:25
S&P 500-Wert General Mills-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in General Mills von vor 10 Jahren eingebracht
Bei einem frühen General Mills-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.
Heute vor 10 Jahren wurden Trades der General Mills-Aktie via Börse NYSE ausgeführt. Zum Handelsende standen General Mills-Anteile an diesem Tag bei 70.87 USD. Bei einem 1’000-USD-Investment vor 10 Jahren, besässe man nun 14.110 General Mills-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 25.08.2026 auf 39.78 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 561.31 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments -43.87 Prozent.
Jüngst verzeichnete General Mills eine Marktkapitalisierung von 21.85 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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