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General Mills Aktie 933225 / US3703341046

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Langfristige Performance 26.08.2026 16:02:25

S&P 500-Wert General Mills-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in General Mills von vor 10 Jahren eingebracht

Bei einem frühen General Mills-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

General Mills
32.00 CHF -3.95%
Kaufen Verkaufen

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der General Mills-Aktie via Börse NYSE ausgeführt. Zum Handelsende standen General Mills-Anteile an diesem Tag bei 70.87 USD. Bei einem 1’000-USD-Investment vor 10 Jahren, besässe man nun 14.110 General Mills-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 25.08.2026 auf 39.78 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 561.31 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments -43.87 Prozent.

Jüngst verzeichnete General Mills eine Marktkapitalisierung von 21.85 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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