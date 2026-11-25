Heute vor 1 Jahr wurden General Mills-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 46.95 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 212.993 General Mills-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 24.11.2026 gerechnet (35.59 USD), wäre das Investment nun 7’580.40 USD wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 24.20 Prozent verringert.

Jüngst verzeichnete General Mills eine Marktkapitalisierung von 18.75 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch