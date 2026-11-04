S&P 500-Wert General Dynamics-Aktie: So viel hätten Anleger an einem General Dynamics-Investment von vor 5 Jahren verdient

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der General Dynamics-Aktie via Börse NYSE ausgeführt. Der Schlusskurs des General Dynamics-Papiers betrug an diesem Tag 198.16 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 50.464 General Dynamics-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 18’898.87 USD, da sich der Wert eines General Dynamics-Papiers am 03.11.2026 auf 374.50 USD belief. Mit einer Performance von +88.99 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

General Dynamics wurde jüngst mit einem Börsenwert von 100.99 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch