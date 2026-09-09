S&P 500-Wert General Dynamics-Aktie: So viel hätten Anleger an einem General Dynamics-Investment von vor 5 Jahren verdient

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit dem General Dynamics-Papier statt. Diesen Tag beendete das Papier bei 203.81 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die General Dynamics-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0.491 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 08.09.2026 gerechnet (356.58 USD), wäre die Investition nun 174.96 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 74.96 Prozent vermehrt.

General Dynamics war somit zuletzt am Markt 97.30 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch