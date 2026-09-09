General Dynamics Aktie 933035 / US3695501086
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|General Dynamics-Investment im Blick
|
09.09.2026 16:02:30
S&P 500-Wert General Dynamics-Aktie: So viel hätten Anleger an einem General Dynamics-Investment von vor 5 Jahren verdient
Bei einem frühen General Dynamics-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit dem General Dynamics-Papier statt. Diesen Tag beendete das Papier bei 203.81 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die General Dynamics-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0.491 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 08.09.2026 gerechnet (356.58 USD), wäre die Investition nun 174.96 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 74.96 Prozent vermehrt.
General Dynamics war somit zuletzt am Markt 97.30 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Bloom Energy - Aufstieg in die 1. Liga
Der Brennstoffzellenspezialist steigt in den US-Leitindex auf. Neben diesem prestigeträchtigen Erfolg spricht die Charttechnik für ein kurzfristiges Long-Engagement bei Bloom Energy.Weiterlesen!
Nachrichten zu General Dynamics Corp.
Analysen zu General Dynamics Corp.
Ameriprise, Schneider Electric, ASM & HSBC stark unterwegs – ist noch mehr drin? mit François Bloch?
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Ameriprise Financial
✅ Schneider Electric
✅ ASM
✅ HSBC
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerÖlpreise steigen weiter: SMI beendet Handel in Rot - deutlicher Rutsch unter 14'000 Punkte -- DAX schliesst tief im Minus -- Letztlich Zurückhaltung an Asiens Börsen
Der heimische Markt zeigte sich zur Wochenmitte klar schwächer. Der deutsche Leitindex gab ebenfalls deutlich nach. Die Wall Street notiert in Rot. Die Börsen in Asien zeigten sich am Mittwoch uneins.