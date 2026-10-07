General Dynamics Aktie 933035 / US3695501086
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07.10.2026 16:02:27
S&P 500-Wert General Dynamics-Aktie: So viel hätte eine Investition in General Dynamics von vor 5 Jahren abgeworfen
Bei einem frühen General Dynamics-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem General Dynamics-Papier via Börse NYSE ausgeführt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 201.73 USD. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 1’000 USD in die General Dynamics-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 4.957 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 06.10.2026 auf 331.33 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’642.44 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 64.24 Prozent vermehrt.
General Dynamics wurde am Markt mit 89.41 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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