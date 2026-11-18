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|Lohnende General Dynamics-Investition?
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18.11.2026 16:02:20
S&P 500-Wert General Dynamics-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in General Dynamics von vor einem Jahr abgeworfen
So viel hätten Anleger mit einem frühen General Dynamics-Investment verdienen können.
Am 18.11.2025 wurden General Dynamics-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 341.29 USD. Wenn man vor 1 Jahr 1’000 USD in die General Dynamics-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 2.930 Anteilen. Die gehaltenen General Dynamics-Aktien wären am 17.11.2026 1’042.02 USD wert, da der Schlussstand 355.63 USD betrug. Das entspricht einem Anstieg um 4.20 Prozent.
General Dynamics erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 97.21 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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