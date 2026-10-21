General Dynamics Aktie 933035 / US3695501086
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21.10.2026 16:02:24
S&P 500-Wert General Dynamics-Aktie: So viel Gewinn hätte eine General Dynamics-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Bei einem frühen General Dynamics-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.
Am 21.10.2025 wurde die General Dynamics-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die General Dynamics-Aktie bei 340.69 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 1 Jahr, besässe man nun 0.294 General Dynamics-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 20.10.2026 101.10 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 344.44 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 1.10 Prozent vermehrt.
General Dynamics wurde jüngst mit einem Börsenwert von 92.45 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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