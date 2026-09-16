General Dynamics Aktie 933035 / US3695501086
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16.09.2026 16:02:23
S&P 500-Wert General Dynamics-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in General Dynamics von vor 10 Jahren eingefahren
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die General Dynamics-Aktie Investoren gebracht.
Vor 10 Jahren wurde die General Dynamics-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die General Dynamics-Aktie an diesem Tag 150.75 USD wert. Wenn man vor 10 Jahren 1’000 USD in die General Dynamics-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 6.633 Anteilen. Die gehaltenen General Dynamics-Aktien wären am 15.09.2026 2’378.77 USD wert, da der Schlussstand 358.60 USD betrug. Das kommt einer Steigerung um 137.88 Prozent gleich.
Insgesamt war General Dynamics zuletzt 96.41 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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