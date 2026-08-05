S&P 500-Wert General Dynamics-Aktie: So viel Gewinn hätte ein General Dynamics-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit dem General Dynamics-Papier statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 224.01 USD wert. Bei einem 1’000-USD-Investment vor 3 Jahren, besässe man nun 4.464 General Dynamics-Aktien. Die gehaltenen General Dynamics-Papiere wären am 04.08.2026 1’722.07 USD wert, da der Schlussstand 385.76 USD betrug. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 72.21 Prozent.

Der Marktwert von General Dynamics betrug jüngst 103.48 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch