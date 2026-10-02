S&P 500-Wert Generac-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Generac von vor 5 Jahren angefallen

Das Generac-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 404.95 USD wert. Bei einem Investment von 10’000 USD in die Generac-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 24.694 Generac-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 5’134.21 USD, da sich der Wert einer Generac-Aktie am 01.10.2026 auf 207.91 USD belief. Das entspricht einer Abnahme von 48.66 Prozent.

Insgesamt war Generac zuletzt 12.24 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch