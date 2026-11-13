S&P 500-Wert Generac-Aktie: So viel hätte eine Investition in Generac von vor einem Jahr abgeworfen

Vor 1 Jahr wurden Generac-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Generac-Aktie bei 154.63 USD. Hätte ein Anleger 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Generac-Aktie investiert, befänden sich nun 64.671 Generac-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Generac-Papiere wären am 12.11.2026 12’473.65 USD wert, da der Schlussstand 192.88 USD betrug. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 24.74 Prozent vermehrt.

Insgesamt war Generac zuletzt 11.44 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch