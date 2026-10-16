Generac Holdings Aktie 10683479 / US3687361044
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16.10.2026 16:02:23
S&P 500-Wert Generac-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Generac von vor einem Jahr abgeworfen
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Generac-Aktie Investoren gebracht.
Generac-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 192.64 USD wert. Bei einem Investment von 1’000 USD in das Generac-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 5.191 Generac-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Generac-Aktie auf 198.40 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’029.90 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 2.99 Prozent angezogen.
Alle Generac-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 11.73 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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