S&P 500-Wert Generac-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Generac von vor 3 Jahren abgeworfen

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Generac-Papier via Börse NYSE ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 107.41 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 9.310 Generac-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 24.09.2026 auf 198.05 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’843.87 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 84.39 Prozent gesteigert.

Jüngst verzeichnete Generac eine Marktkapitalisierung von 11.79 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch