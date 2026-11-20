Vor 3 Jahren wurde das Generac-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 113.95 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0.878 Generac-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 19.11.2026 auf 205.09 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 179.98 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 79.98 Prozent zugenommen.

Generac wurde jüngst mit einem Börsenwert von 12.11 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch