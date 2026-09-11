GE HealthCare Technologies Aktie 123735674 / US36266G1076
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11.09.2026 16:02:24
S&P 500-Wert GE HealthCare Technologies-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in GE HealthCare Technologies von vor einem Jahr verloren
Anleger, die vor Jahren in GE HealthCare Technologies-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.
Heute vor 1 Jahr wurden Trades GE HealthCare Technologies-Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs der GE HealthCare Technologies-Anteile betrug an diesem Tag 77.96 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die GE HealthCare Technologies-Aktie investiert hätte, hätte er nun 1.283 Anteile im Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 10.09.2026 82.40 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 64.24 USD belief. Die Abnahme von 100 USD zu 82.40 USD entspricht einer negativen Performance von 17.60 Prozent.
Der Börsenwert von GE HealthCare Technologies belief sich jüngst auf 29.44 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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