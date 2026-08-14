S&P 500-Wert GE HealthCare Technologies-Aktie: So viel hätte eine GE HealthCare Technologies-Kapitalanlage von vor einem Jahr eingefahren

Das GE HealthCare Technologies-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die GE HealthCare Technologies-Aktie an diesem Tag bei 73.66 USD. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in das GE HealthCare Technologies-Papier investiert hätte, hätte er nun 135.759 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 13.08.2026 auf 73.79 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 10’017.65 USD wert. Damit wäre die Investition um 0.18 Prozent gestiegen.

Die Marktkapitalisierung von GE HealthCare Technologies bezifferte sich zuletzt auf 32.75 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch