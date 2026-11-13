S&P 500-Wert GE HealthCare Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in GE HealthCare Technologies von vor 3 Jahren abgeworfen

GE HealthCare Technologies-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 70.01 USD. Bei einem Investment von 100 USD in GE HealthCare Technologies-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1.428 GE HealthCare Technologies-Aktien. Die gehaltenen GE HealthCare Technologies-Anteile wären am 12.11.2026 116.90 USD wert, da der Schlussstand 81.84 USD betrug. Mit einer Performance von +16.90 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

GE HealthCare Technologies war somit zuletzt am Markt 37.33 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch