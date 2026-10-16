GE Aerospace Aktie 112258433 / US3696043013
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16.10.2026 16:02:23
S&P 500-Wert GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in GE Aerospace (ex General Electric) von vor 3 Jahren eingefahren
So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in GE Aerospace (ex General Electric)-Aktien verdienen können.
Vor 3 Jahren wurden GE Aerospace (ex General Electric)-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie an diesem Tag 87.69 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 114.033 GE Aerospace (ex General Electric)-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 312.00 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 35’578.28 USD wert. Damit wäre die Investition um 255.78 Prozent gestiegen.
Die Marktkapitalisierung von GE Aerospace (ex General Electric) bezifferte sich zuletzt auf 319.32 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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