Vor 5 Jahren wurden Gartner-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Gartner-Anteile bei 334.55 USD. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in die Gartner-Aktie investiert hätte, hätte er nun 29.891 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 19.11.2026 gerechnet (172.30 USD), wäre die Investition nun 5’150.20 USD wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 48.50 Prozent.

Zuletzt verbuchte Gartner einen Börsenwert von 11.27 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch