Gartner Aktie 117812 / US3666511072
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28.08.2026 16:02:20
S&P 500-Wert Gartner-Aktie: So viel Verlust hätte ein Gartner-Investment von vor 5 Jahren eingebracht
Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Gartner-Aktie gebracht.
Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Gartner-Papier via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 307.80 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 32.489 Gartner-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 27.08.2026 auf 196.60 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 6’387.26 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 36.13 Prozent abgenommen.
Gartner war somit zuletzt am Markt 12.18 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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