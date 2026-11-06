S&P 500-Wert Gartner-Aktie: So viel hätte eine Investition in Gartner von vor einem Jahr gekostet

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Gartner-Anteilen an der Börse NYSE ausgeführt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 226.44 USD. Bei einem Gartner-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0.442 Gartner-Aktien in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 87.47 USD, da sich der Wert eines Gartner-Papiers am 05.11.2026 auf 198.07 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments -12.53 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Gartner eine Börsenbewertung in Höhe von 13.03 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch