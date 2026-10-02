Gartner Aktie 117812 / US3666511072
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Performance unter der Lupe
|
02.10.2026 16:02:24
S&P 500-Wert Gartner-Aktie: So viel hätte eine Investition in Gartner von vor 10 Jahren abgeworfen
So viel hätten Anleger mit einem frühen Gartner-Investment verdienen können.
Vor 10 Jahren wurde das Gartner-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 88.45 USD. Hätte ein Anleger 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Gartner-Aktie investiert, befänden sich nun 11.306 Gartner-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 01.10.2026 auf 192.80 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2’179.76 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 117.98 Prozent zugenommen.
Am Markt war Gartner jüngst 11.80 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: TotalEnergies - Chance auf einen neuen Anlauf
Der Öl- und Gaskonzern setzt sich ehrgeizige Produktionsziele und kündigte hohe Ausschüttungen an. Gleichwohl ist die Aktie von TotalEnergies zunächst am Ausbruch nach oben gescheitert.Weiterlesen!
Nachrichten zu Gartner Inc.
|
02.10.26
|S&P 500-Wert Gartner-Aktie: So viel hätte eine Investition in Gartner von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
01.10.26
|Zuversicht in New York: S&P 500 zum Start mit positivem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
25.09.26
|S&P 500-Titel Gartner-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Gartner-Investment von vor 5 Jahren verloren (finanzen.ch)
|
18.09.26
|S&P 500-Papier Gartner-Aktie: So viel Verlust hätte ein Gartner-Investment von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
14.09.26
|Schwacher Handel in New York: S&P 500 zum Ende des Montagshandels im Minus (finanzen.ch)
|
14.09.26
|Minuszeichen in New York: S&P 500 zeigt sich nachmittags schwächer (finanzen.ch)
|
14.09.26
|Zurückhaltung in New York: S&P 500 präsentiert sich zum Handelsstart schwächer (finanzen.ch)
|
11.09.26
|S&P 500-Papier Gartner-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Gartner von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.ch)
Analysen zu Gartner Inc.
Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerUS-Arbeitsmarktdaten bremsen Zinssorgen: Wall Street beendet Handel in Grün -- SMI geht mit Plus ins Wochenende -- DAX letztlich deutlich fester -- Asiens Börsen fallen schlussendlich
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt notierten mit Gewinnen. Auch die US-Börsen steuerten auf einen versöhnlichen Wochenschluss hin. An den Börsen in Asien ging es am Freitag nach unten.