S&P 500-Wert Gartner-Aktie: So viel hätte eine Investition in Gartner von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor 10 Jahren wurde das Gartner-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 88.45 USD. Hätte ein Anleger 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Gartner-Aktie investiert, befänden sich nun 11.306 Gartner-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 01.10.2026 auf 192.80 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2’179.76 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 117.98 Prozent zugenommen.

Am Markt war Gartner jüngst 11.80 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch