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18.11.2026 16:02:20
S&P 500-Wert Gap-Aktie: So viel Verlust hätte eine Gap-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Gap-Aktien gewesen.
Das Gap-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Gap-Aktie an diesem Tag 24.80 USD wert. Hätte ein Anleger 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Gap-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 40.323 Gap-Anteilen. Die gehaltenen Gap-Anteile wären am 17.11.2026 780.24 USD wert, da der Schlussstand 19.35 USD betrug. Damit beträgt die Performance des Investments -21.98 Prozent.
Gap war somit zuletzt am Markt 6.94 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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