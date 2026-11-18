Das Gap-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Gap-Aktie an diesem Tag 24.80 USD wert. Hätte ein Anleger 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Gap-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 40.323 Gap-Anteilen. Die gehaltenen Gap-Anteile wären am 17.11.2026 780.24 USD wert, da der Schlussstand 19.35 USD betrug. Damit beträgt die Performance des Investments -21.98 Prozent.

Gap war somit zuletzt am Markt 6.94 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch