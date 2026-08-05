Gap Aktie 932450 / US3647601083
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05.08.2026 16:02:26
S&P 500-Wert Gap-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Gap von vor 10 Jahren bedeutet
Bei einem frühen Investment in Gap-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.
Heute vor 10 Jahren wurde die Gap-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 25.64 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 39.002 Gap-Papiere. Da sich der Wert eines Anteils am 04.08.2026 auf 20.62 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 804.21 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 19.58 Prozent verringert.
Gap wurde jüngst mit einem Börsenwert von 7.38 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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