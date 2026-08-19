Gap Aktie 932450 / US3647601083
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19.08.2026 16:02:26
S&P 500-Wert Gap-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Gap-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Bei einem frühen Gap-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Gap-Aktie an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 10.36 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 9.653 Gap-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 18.08.2026 auf 20.08 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 193.82 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 93.82 Prozent angewachsen.
Der Börsenwert von Gap belief sich zuletzt auf 7.30 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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