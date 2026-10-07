Gap Aktie 932450 / US3647601083
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07.10.2026 16:02:27
S&P 500-Wert Gap-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Gap-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Vor Jahren Gap-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.
Vor 1 Jahr wurden Gap-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 21.07 USD wert. Bei einem Gap-Investment von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 47.461 Gap-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 06.10.2026 gerechnet (23.79 USD), wäre das Investment nun 1’129.09 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 12.91 Prozent vermehrt.
Zuletzt ergab sich für Gap eine Börsenbewertung in Höhe von 8.15 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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