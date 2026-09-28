S&P 500-Wert Freeport-McMoRan-Aktie: So viel hätte eine Investition in Freeport-McMoRan von vor einem Jahr abgeworfen

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Freeport-McMoRan-Aktie via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 35.75 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 2.797 Freeport-McMoRan-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 25.09.2026 202.27 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 72.31 USD belief. Damit wäre die Investition um 102.27 Prozent gestiegen.

Freeport-McMoRan wurde am Markt mit 103.68 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch