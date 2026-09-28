Freeport-McMoRan Aktie 391280 / US35671D8570
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28.09.2026 16:02:19
S&P 500-Wert Freeport-McMoRan-Aktie: So viel hätte eine Investition in Freeport-McMoRan von vor einem Jahr abgeworfen
Wer vor Jahren in Freeport-McMoRan-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Freeport-McMoRan-Aktie via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 35.75 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 2.797 Freeport-McMoRan-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 25.09.2026 202.27 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 72.31 USD belief. Damit wäre die Investition um 102.27 Prozent gestiegen.
Freeport-McMoRan wurde am Markt mit 103.68 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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