Freeport-McMoRan-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 39.87 USD wert. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 10’000 USD in die Freeport-McMoRan-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 250.815 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 11’534.99 USD, da sich der Wert einer Freeport-McMoRan-Aktie am 20.11.2026 auf 45.99 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 15.35 Prozent zugenommen.

Zuletzt ergab sich für Freeport-McMoRan eine Börsenbewertung in Höhe von 65.54 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch