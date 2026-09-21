Franklin Resources Aktie 931882 / US3546131018
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Franklin Resources-Performance
|
21.09.2026 16:02:20
S&P 500-Wert Franklin Resources-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Franklin Resources-Investment von vor 10 Jahren verloren
Vor Jahren in Franklin Resources-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.
Heute vor 10 Jahren wurde das Franklin Resources-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 35.69 USD wert. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Franklin Resources-Papier investiert hätte, hätte er nun 2.802 Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 92.49 USD, da sich der Wert eines Franklin Resources-Anteils am 18.09.2026 auf 33.01 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 7.51 Prozent verringert.
Zuletzt verbuchte Franklin Resources einen Börsenwert von 16.76 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Palo Alto Networks - Von KI-Angst zum Wachstumstreiber
KI wird für die Cybersecurity-Branche vom vermeintlichen Risiko zur Chance. Palo Alto Networks profitiert von steigenden Sicherheitsinvestitionen, starken Quartalszahlen und einem positiven Ausblick. Auch charttechnisch bleibt die Aktie spannend: Das Rekordhoch rückt in Reichweite.Weiterlesen!
Nachrichten zu Franklin Resources Inc.
Analysen zu Franklin Resources Inc.
Krypto-ETPs einfach erklärt – was passiert eigentlich hinter den Kulissen?
Krypto-ETPs ermöglichen Anlegern, über ein klassisches Wertpapier an der Entwicklung von Kryptowährungen wie Bitcoin oder Ether zu partizipieren, ohne selbst Wallets oder Private Keys verwalten zu müssen. Doch hinter dem scheinbar einfachen Produkt steckt eine komplexe Infrastruktur aus Emittenten, Banken, Custodians, Market Makern und Börsen.
Im Interview mit Roman Wildhaber von der Bank Frick schauen wir uns an, wie Krypto-ETPs tatsächlich funktionieren, wie die physische Hinterlegung abläuft und worauf Anleger bei der Auswahl eines Produkts achten sollten.
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerÖlpreisrückgang stützt: SMI mit Gewinnen -- DAX mit Aufschlägen -- Grüne Vorzeichen an der Wall Street -- Asiens Börsen beenden Handel freundlich - kein Handel in Japan
Der heimische Aktienmarkt zeigt freundliche Tendenzen. Am deutschen Aktienmarkt geht es ebenfalls nach oben. Die US-Börsen legen zu. An den Börsen in Fernost dominierte am Montag freundliche Handelsstimmung.