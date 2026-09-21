S&P 500-Wert Franklin Resources-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Franklin Resources-Investment von vor 10 Jahren verloren

Heute vor 10 Jahren wurde das Franklin Resources-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 35.69 USD wert. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Franklin Resources-Papier investiert hätte, hätte er nun 2.802 Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 92.49 USD, da sich der Wert eines Franklin Resources-Anteils am 18.09.2026 auf 33.01 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 7.51 Prozent verringert.

Zuletzt verbuchte Franklin Resources einen Börsenwert von 16.76 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch