S&P 500-Wert Franklin Resources-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Franklin Resources von vor 3 Jahren abgeworfen

Heute vor 3 Jahren wurde das Franklin Resources-Papier via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Franklin Resources-Anteile betrug an diesem Tag 23.53 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 4.250 Franklin Resources-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 30.10.2026 auf 31.64 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 134.47 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 34.47 Prozent erhöht.

Der Franklin Resources-Wert an der Börse wurde auf 16.10 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch