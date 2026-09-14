Franklin Resources Aktie 931882 / US3546131018
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14.09.2026 16:02:19
S&P 500-Wert Franklin Resources-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Franklin Resources-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Franklin Resources-Aktie gebracht.
Am 14.09.2021 wurden Franklin Resources-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Franklin Resources-Aktie an diesem Tag bei 31.32 USD. Bei einem Franklin Resources-Investment von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 319.285 Franklin Resources-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 11.09.2026 auf 33.65 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 10’743.93 USD wert. Das entspricht einem Plus von 7.44 Prozent.
Am Markt war Franklin Resources jüngst 17.05 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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