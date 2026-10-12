Franklin Resources Aktie 931882 / US3546131018
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12.10.2026 16:02:24
S&P 500-Wert Franklin Resources-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Franklin Resources von vor 5 Jahren eingebracht
Bei einem frühen Franklin Resources-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.
Am 12.10.2021 wurde das Franklin Resources-Papier via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Franklin Resources-Papiers betrug an diesem Tag 28.89 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 3.461 Franklin Resources-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Franklin Resources-Papiers auf 32.00 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 110.76 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 10.76 Prozent zugenommen.
Am Markt war Franklin Resources jüngst 16.21 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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