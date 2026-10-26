S&P 500-Wert Franklin Resources-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Franklin Resources-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit dem Franklin Resources-Papier statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Franklin Resources-Papier bei 22.84 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 437.828 Franklin Resources-Papiere. Da sich der Wert eines Papiers am 23.10.2026 auf 31.06 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 13’598.95 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 35.99 Prozent gesteigert.

Der Franklin Resources-Wert an der Börse wurde auf 15.75 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch