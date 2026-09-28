S&P 500-Wert Franklin Resources-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Franklin Resources-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit der Franklin Resources-Aktie statt. Der Schlusskurs des Franklin Resources-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 23.27 USD. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in die Franklin Resources-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 42.974 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand 33.02 USD gerechnet, wäre die Investition nun 1’418.99 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +41.90 Prozent.

Franklin Resources wurde jüngst mit einem Börsenwert von 16.75 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch