S&P 500-Wert Fox-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Fox-Investment von vor 5 Jahren verdient

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS Handel mit dem Fox-Papier statt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 39.74 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 2.516 Fox-Aktien im Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 28.10.2026 159.51 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 63.39 USD belief. Das entspricht einem Zuwachs um 59.51 Prozent.

Fox wurde jüngst mit einem Börsenwert von 26.77 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch