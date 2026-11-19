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|Lukratives Fox-Investment?
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19.11.2026 16:02:18
S&P 500-Wert Fox-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Fox-Investment von vor 3 Jahren verdient
Vor Jahren in Fox eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.
Heute vor 3 Jahren wurden Fox-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 30.36 USD. Wenn man vor 3 Jahren 100 USD in die Fox-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 3.294 Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 18.11.2026 auf 65.63 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 216.17 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 116.17 Prozent erhöht.
Jüngst verzeichnete Fox eine Marktkapitalisierung von 37.82 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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