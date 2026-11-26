Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Fox-Papier an der Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 37.62 USD. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in die Fox-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 26.582 Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 25.11.2026 gerechnet (64.63 USD), wäre die Investition nun 1’717.97 USD wert. Aus 1’000 USD wurden somit 1’717.97 USD, was einer positiven Performance von 71.80 Prozent entspricht.

Der Börsenwert von Fox belief sich jüngst auf 36.97 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch