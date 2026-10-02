Fox Aktie 46238775 / US35137L2043
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02.10.2026 16:02:24
S&P 500-Wert Fox-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Fox-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Fox gewesen.
Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit Fox-Anteilen statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 37.68 USD wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1’000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 26.539 Fox-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 1’457.54 USD, da sich der Wert einer Fox-Aktie am 01.10.2026 auf 54.92 USD belief. Damit wäre die Investition 45.75 Prozent mehr wert.
Fox markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 23.78 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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