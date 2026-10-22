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22.10.2026 16:02:20
S&P 500-Wert Fox-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Fox-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Vor Jahren in Fox eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.
Die Fox-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Fox-Papier letztlich bei 30.62 USD. Wenn man vor 3 Jahren 10’000 USD in die Fox-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 326.584 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 65.84 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 21’502.29 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 115.02 Prozent angezogen.
Alle Fox-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 28.15 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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