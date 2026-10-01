S&P 500-Wert Fox-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Fox von vor 5 Jahren eingebracht

Das Fox-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 40.78 USD wert. Wer vor 5 Jahren 10’000 USD in die Fox-Aktie investiert hat, hat nun 245.218 Anteile im Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 30.09.2026 15’362.92 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 62.65 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 53.63 Prozent gesteigert.

Jüngst verzeichnete Fox eine Marktkapitalisierung von 26.29 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch