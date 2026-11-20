Heute vor 3 Jahren wurde das Fox-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 28.64 USD. Bei einem Investment von 10’000 USD in die Fox-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 349.162 Fox-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 19’895.25 USD, da sich der Wert eines Fox-Papiers am 19.11.2026 auf 56.98 USD belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 98.95 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Fox bezifferte sich zuletzt auf 33.21 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch