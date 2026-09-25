Fox Aktie 46238775 / US35137L2043
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25.09.2026 16:02:27
S&P 500-Wert Fox-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Fox von vor 3 Jahren eingebracht
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Fox-Aktie Investoren gebracht.
Heute vor 3 Jahren wurde die Fox-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Fox-Aktie bei 28.76 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 3.477 Fox-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 198.89 USD, da sich der Wert einer Fox-Aktie am 24.09.2026 auf 57.20 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 98.89 Prozent vermehrt.
Die Marktkapitalisierung von Fox bezifferte sich zuletzt auf 24.05 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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