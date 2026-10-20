S&P 500-Wert Fortune Brands Home Security-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Fortune Brands Home Security von vor 3 Jahren angefallen

Das Fortune Brands Home Security-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 57.44 USD. Wer vor 3 Jahren 10’000 USD in die Fortune Brands Home Security-Aktie investiert hat, hat nun 174.095 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 19.10.2026 auf 40.18 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 6’995.13 USD wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 30.05 Prozent verringert.

Fortune Brands Home Security wurde am Markt mit 4.78 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch