Fortune Brands Home & Security Aktie 13748167 / US34964C1062
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13.10.2026 16:02:28
S&P 500-Wert Fortune Brands Home Security-Aktie: So viel Verlust hätte eine Fortune Brands Home Security-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Wer vor Jahren in Fortune Brands Home Security eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.
Die Fortune Brands Home Security-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Fortune Brands Home Security-Aktie an diesem Tag bei 48.12 USD. Hätte ein Anleger 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Fortune Brands Home Security-Aktie investiert, befänden sich nun 20.781 Fortune Brands Home Security-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 12.10.2026 801.75 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 38.58 USD belief. Damit wäre die Investition 19.83 Prozent weniger wert.
Zuletzt ergab sich für Fortune Brands Home Security eine Börsenbewertung in Höhe von 4.66 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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